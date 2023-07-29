В ГД объяснили, почему Россия и Украина до сих пор не начали переговоры Депутат Журова назвала территориальные споры главным препятствием для диалога с Украиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия и Украина до сих пор не начали переговоры из-за территориальных споров, заявила в беседе с Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, «все крутится вокруг» этого конфликта, поэтому заключение мирного соглашения откладывается.

Крым наш, и еще четыре территории, которые воссоединились, тоже являются территорией Российской Федерации. Это единственный конфликт. Все крутится вокруг этого, и вокруг этого нет возможности заключить мирное соглашение, — объяснила Журова.

Украина уверена, что Россия нарушила целостность страны, отметила депутат. В действительности же территории присоединились к РФ добровольно. Если соответствующий вопрос будет урегулирован, то стороны придут к соглашению.

При этом депутат видит в сложившейся ситуации «замкнутый круг». По ее словам, Киев и НАТО никогда не признают присоединившиеся к РФ территории.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день переговорный процесс целиком зависит от властей Украины. Глава государства напомнил, что Киев отказался от диалога с Москвой еще весной прошлого года. По словам Путина, сейчас «мяч полностью на их стороне».