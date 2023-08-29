В ГД объяснили, почему пьяных нужно увольнять без медосвидетельствования Депутат Нилов назвал оправданным решение суда по увольнению пьяных сотрудников

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Решение Верховного суда об увольнении пьяных сотрудников без медицинского освидетельствования является вполне оправданным, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, если человек находится в состоянии алкогольного опьянения, то это становится сразу понятно по многим причинам.

Потому что по клиническим признакам (понятно. — NEWS.ru): это поведение, манера речи, другим клиническим признакам алкогольного или наркотического опьянения <...> Соответственно, это является основанием разорвать трудовой контракт <...> Вполне оправдано. Не дай бог попасть к такому специалисту. Это хорошо, что в данном случае речь идет о слесаре, который был выявлен и уволен, — отметил Нилов.

По его словам, нахождение пьяного сотрудника на рабочем месте может привести, в том числе, к гибели людей. Поэтому исходя из вопросов безопасности и трудовой дисциплины, решение Верховного суда является абсолютно верным, отметил депутат.

Речь идет о деле по восстановлению в должности слесаря одного из российских предприятий. Он был уволен после того, как появился на рабочем месте в нетрезвом виде. Рассмотрев материалы дела, Верховный суд принял решение о законности решения работодателя.