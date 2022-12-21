В ГД объяснили, почему нельзя запрещать студентам стажироваться на Западе Депутат Толмачев призвал не запрещать студенческие программы обмена с западными странами

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Студенческие программы обмена и стажировки с западными странами нельзя запрещать, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, сотрудничество в гуманитарной сфере должно продолжаться даже с недружественными государствами на фоне попыток последних «отменить» русскую культуру. Парламентарий добавил, что подобные проекты можно лишь на время приостановить в интересах безопасности их участников.

Наша мягкая сила — это и есть культура, наука и сами люди — прекрасная и яркая, и потому угрожающая Западу. После нашей победы в СВО установится новый, многополярный, миропорядок. Выстраивать его придется молодежи, что сейчас учится в вузах. Некоторые из них ездили и ездят за границу по программам обмена. Звучит вопрос, не опасно ли это, не «зомбирует» их Запад? Уверен, что нет. Мы не должны этого бояться. Минимум 18 лет семья и школа, общество вкладывали в них понимание наших национальных ценностей, и за год-другой заграничной стажировки трудно изменить сложившуюся личность даже соросовским фондам, — уверен Толмачев.

Парламентарий отметил, что программы обмена в образовательной и научной сферах нужны и РФ, и Западу, так как «студенты из других стран, приезжая в РФ, видят, что, вопреки глупым мифам, медведи у нас по улицам не ходят, балалайками жители не дерутся, нет вечной зимы, бесконечных тюрем и пьянства с суровыми лицами».

Они открывают для себя, что есть настоящая Россия — это Большой театр и Золотое кольцо, культурные ценности, воспитанные люди, потрясающей красоты природа. Конечно, важен и обмен научным опытом. Нам не меньше, чем иностранным коллегам, нужны компетенции и технологии. Важно учесть вопрос безопасности. Не думаю, что стоит прекращать действующие сейчас программы обмена с вузами европейских стран и США, но нужно приостановить их из-за соображений безопасности наших студентов, — добавил Толмачев.

Депутат также призвал развивать программы обмена со странами ШОС и БРИКС и «не ограничивать студентов в доступе к лучшим зарубежным учебными проектам, если мы в целях безопасности приостановим контакты с западными университетами».

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