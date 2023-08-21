В ГД объяснили, почему банки вводят ограничения на прием иностранной валюты Депутат Аксаков: ограничения на прием валюты связаны с переполнением касс

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Ограничения банков на прием валюты объясняются переполненными кассами, заявил изданию «Подъем» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Депутат при этом уточнил, что данные меры касаются только «дочек» иностранных кредитно-финансовых организаций.

Такие ограничения комиссионные выставляют в иностранных дочерних банках. У них переизбыток валюты, видимо. Главная причина не с курсом связана, а с тем, что иностранные банки уже переполнены. В российских принимают — нет проблем, — объяснил Аксаков.

Банки вводят данные ограничения в соответствии с требованием ЦБ РФ, добавил он. По словам депутата, опасения, что в России готовится «запрет на хождение доллара», безосновательны.

Да нет. Они и не ходят особенно, наличные доллары, — указал политик.

Ранее Ситибанк принял решение приостановить прием и покупку долларов и евро в своих кассах с 22 августа. Представители пресс-службы также сообщили об изменениях в тарифах для ряда пакетов услуг.

Райффайзенбанк в свою очередь ввел комиссию за входящие переводы в долларах. Ее размер составляет 50% от общей суммы. Соответствующая мера распространяется как на физические, так и на юридические лица.