В ГД объяснили необходимость запретить таксистам работать дольше 12 часов Депутат ГД Нилов поддержал идею ограничить время работы водителей такси

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предложение запретить таксистам работать дольше 12 часов выглядит логичным, учитывая большое количество аварий, которые происходят по вине уставших водителей, отметил в беседе с NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Евгений Нилов. Депутат подчеркнул, что дополнительные ограничения необходимо вводить в интересах безопасности граждан. По его словам, уже сейчас действуют правила, запрещающие управлять машиной, если это небезопасно.

В целом, логику усматриваю. <...> Сегодня мы наблюдаем, как часто засыпают за рулем, врезаются, попадают в тяжелейшие ДТП. Страдают невинные люди, которые пользуются подобными услугами. У нас ПДД, в принципе, запрещают управлять транспортным средством, если состояние человека не позволяет это делать безопасно. Некоторые считают, что ничего, получится, а потом попадают в ДТП, — указал Нилов.

Депутат напомнил, что в законе закреплены такие понятия, как предрейсовый и послерейсовый осмотр, и в ряде случаев предусмотрена ответственность для компаний и должностных лиц, отвечающих за это.

Насколько мне известно, эти ограничения и сейчас действуют для тех, кто занимается перевозками, — добавил парламентарий.

Ранее Минтранс подготовил проект постановления с новыми правилами работы в такси. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов. Согласно предлагаемым нововведениям, после того, как таксист отработает 12 часов, ему перестанут приходить новые заказы от агрегатора. В ведомстве считают, что это позволит минимизировать риски ДТП и причинения вреда здоровью.