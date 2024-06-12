В ГД объяснили необходимость госконтроля за оборотом драгоценных камней Депутат Чаплин: нужно воспрепятствовать нелегальному обороту драгоценных камней

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Ежегодно нелегальный оборот ювелирных изделий в России составляет порядка 50 млрд рублей в год, часть ювелирных изделий действительно незаконно сбывается на территории других стран, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Маркировка позволяет улучшить контроль за оборотом драгоценных металлов и камней, а также повысить доверие и привлекательность отечественной ювелирной продукции для зарубежных рынков, пояснил он.

К концу прошлого года добыча драгоценных металлов в России достигла 3 тыс. тонн. Это на 10,3% больше, чем годом ранее. В феврале 2023 г. относительно того же периода прошлого года производство золота в целом по стране выросло на 6,9%. Однако это все цифры по официальным данным, — констатировал он.

Необходимость нанесения двухмерного штрихового кода на указанные изделия является важным моментом в свете развития современных технологий и систем контроля, добавил собеседник издания. Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и камней на всех этапах их оборота будет способствовать повышению эффективности контроля и прозрачности этой отрасли.

Такая система также поможет предотвратить контрафактные товары, которые могут нанести ущерб не только экономике, но и репутации отечественного производителя, — заключил он.

До этого стало известно, что Россия сохранила второе место среди крупнейших мировых производителей золота по итогам 2023 года. По усредненным оценкам, выпуск продукции составил 322 тонны. Отмечается, что с 2022 года Москва перестала раскрывать данные по производству золота в абсолютном выражении. Согласно подсчетам Росстата, в 2022 году производство увеличилось на 2,3%, а в 2023 году оно сократилось на 2,5%. В прошлом году оно составило 313 тонн. Всемирный совет по золоту оценивает этот показатель в 330,7 тонны, австралийское профильное министерство — в 332 тонны, а геологическая служба США — в 310 тонн.