В Госдуме объяснили неизбежность назначения Волкова главой «Почты России» Депутат Гаврилов: назначение Волкова главой «Почты России» связано с трудностями в госкомпании из-за санкций

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Сергей Гаврилов

Назначение Михаила Волкова на должность главы «Почты России» является неизбежным и в то же время правильным выбором, поскольку госкомпания столкнулась с серьезными проблемами из-за западных санкций, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, на текущий момент речь идет о выборе новой модели развития «Почты России».

Она будет сочетать в себе традиционные направления деятельности почты, например развивать широкую региональную сеть, а также развивать почтовые и дополнительные услуги, включая доставку пенсий и доставку лекарств, продуктов, а также расширять услуги логистики, — сказал собеседник.

Он пояснил, что дальнейшая задача нового руководителя состоит в развитии цифровых технологий, а также участии в международной торговле с дружественными странами. Гаврилов указал, что из-за санкций у России практически разорваны отношения по многими проектам с Европой.

Депутат подчеркнул, что Волков — это человек, который в период создания «Почты России» был начальником регионального управления, и тогда стояла задача повышения эффективности использования имущественного комплекса компании, который достался почте, его оценки, постановки на учет земельных участков, а также модернизации почтовых отделений, многие из которых были достаточно «обветшалыми сооружениями».

Гаврилов добавил, что на тот момент перед Волковым стояла задача, чтобы отделения не только эффективно оказывали почтовые услуги, но и состыковать их с Почта Банком, чтобы они оказывали также и финансовые услуги.

Благодаря Михаилу Волкову это получилось. Поэтому я считаю его очень хорошим организатором, аналитиком, понимающим стратегию деятельности почты и разбирающимся в вопросах внедрения цифровых технологий в почтовой сфере. И дальнейшая его задача в том, чтобы радикально модернизировать «Почту России», которая носит стратегическое значение для нашей страны, — подытожил спикер.

Ранее РБК со ссылкой на несколько источников близких к «Почте России» сообщило, что Михаил Волков придет на смену действующему главе «Почты России» Максиму Акимову. Один из собеседников рассказал, что вице-премьер Дмитрий Григоренко подписал на днях соответствующую директиву.