В ГД объяснили, может ли Китай помочь урегулировать конфликт на Украине Депутат Чепа: затрагивая безопасность РФ, Китай поднимет вопрос неделимости своей страны.

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Вооружённые силы Украины

У Китая есть заинтересованность в скорейшем прекращении конфликта на Украине, председатель КНР Си Цзиньпин постоянно давал посылы, что специальная военная операция должна быстрее завершаться переговорами, заявил NEWS.ru замглавы комитета Госдумы России по международным делам Алексей Чепа. По его словам, просьба европейских политиков к китайскому лидеру стать посредником в урегулировании ситуации возникла из-за того, что Европа оказалась в тупиковом положении, из которого нужно выходить. Депутат отметил необходимость безопасности для всех стран мира, а затрагивая безопасность РФ, Китай обязательно поднимет вопрос неделимости своей страны.

Сегодняшняя ситуация не только сложная с экономической точки зрения, а несет угрозу всему человечеству. Должны вестись переговоры, которые обеспечат и гарантируют безопасность всех стран в мире. Безопасность не может быть гарантирована только одной стране и не может проводиться в ее интересах, исходя из правил, которые эта самая страна устанавливает. Обращение к такому сильному международному лидеру, как Си Цзиньпин, очень правильно, — сказал Чепа.

Депутат добавил, что китайскому лидеру будет сложно выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине из-за непростых отношений с США, для этого потребуется многогранное решение вопроса. Затрагивая безопасность России, китайцы обязательно поднимут вопрос безопасности и неделимости совей страны, подытожил Чепа.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает за прекращение огня на Украине и начало мирных переговоров. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Испании Педро Санчес на встрече с китайским лидером на полях саммита G20 на Бали попросили его использовать свое влияние на президента России Владимира Путина. По мнению испанского политика, Си Цзиньпин может положить конец конфликту на Украине.