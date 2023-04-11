В ГД объяснили, когда повестка на «Госуслугах» будет считаться полученной Депутат ГД Картаполов: повестка считается полученной с момента размещения в личном кабинете

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Электронная повестка считается полученной с момента размещения в личном кабинете военнообязанного, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполо в эфире телеканала «Россия 24». Парламентарий уточнил, что призывник будет обязан явиться в военкомат в течение двух недель последующей призывной кампании, а не текущей, если не увидел уведомления.

Повестка считается полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного. <...> Ничего c человеком не случится, если он в призывную компанию, которая идет, <...> не увидел эту повестку. Но в этом случае в следующую призывную компанию он обязан сам в течение двух недель с момента ее начала явиться в военный комиссариат, — сказал Картаполов.

Если этого не будет сделано, призывник получит уведомление о запрете на выезд из страны. Сейчас рассматриваются и другие ограничения для уклоняющихся от службы, отметил депутат. При этом в ГД собираются дать руководству регионов вводить и дополнительные меры на их усмотрение, добавил он.

Ранее парламентарий сообщил, что в период призывной кампании электронные повестки от военкоматов будут дублировать обычные бумажные документы. Картаполов отметил, что оба документа будут иметь равную юридическую силу. Получить электронную повестку можно будет в личном кабинете либо на портале «Госуслуги», либо в МФЦ. Традиционные способы оповещения через бумажные повестки и работодателя сохранятся, при этом планируется также ввести оповещение заказными письмами.

11 апреля в Госдуме состоится рассмотрение поправок о едином реестре военнообязанных. Картаполов объяснял, что эти инициативы в случае одобрения позволят исправить ошибки в воинском учете, которые были выявлены в 2022 году.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу высказывал мнение, что электронные способы оповещения о призыве на службу избавило ведомства от волокиты и бюрократизма. Цифровизация воинского учета улучшила эффективность призыва, по его словам.