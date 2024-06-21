В ГД объяснили, какие виды льготной ипотеки оставят в России Депутат Разворотнева: в РФ оставят льготную ипотеку на ИЖС

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Сразу несколько программ льготного жилищного кредитования прекратят свое действие в России, заявила в беседе с Lenta.ru заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По словам парламентария, действие ипотеки продлится на ИЖС, а также в малых населенных пунктах и сельской местности.

У нас действительно отменяются все виды льготной ипотеки, кроме семейной ипотеки, также ипотеки на ИЖС. И что касается малых городов и сельской местности, там семейная ипотека будет распространяться на все семьи, вне зависимости от возраста детей, — перечислила депутат.

Она также обратила внимание на то, что отсутствие льготной ипотеки и размер процентной ставки в настоящий момент стал стеной для тех людей, которые желают взять кредит. При этом у правительства есть поручение сделать жилье более доступным.

Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута ранее дал прогноз о том, что после отмены льготной ипотеки стоимость жилья может упасть примерно на 10%. Однако он призвал не ждать резкого падения уровня стоимости недвижимости в стране, так как такая тенденция не выгодна для строительных компаний.