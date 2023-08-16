В ГД объяснили, как повышение ключевой ставки повлияет на бюджет страны Депутат ГД Алексеенко заявил о растрате бюджета из-за повышения ключевой ставки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия сохранит льготную ставку по ипотеке до 2024 года, однако это грозит ростом затрат бюджета на десятки миллиардов рублей, рассказал URA.RU зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко. Он добавил, что такой сценарий возможен, если период двузначной ключевой ставки не затянется, и если Россия не встретится с серьезными макроэкономическими шоками.

На льготной ипотеке для людей никак не отразится [повышение ключевой ставки]. Процентное ограничение зафиксировано до середины 2024 года. Сегодня у нас также есть четкая дата окончания программы. Ставку всеми силами сохранят в течение года, — сказал Алексеенко.

Он добавил, что крупные кредиторы будут стараться сдерживать ставки для привлечения большего числа клиентов. При этом депутат подчеркнул, что сдерживать рост можно недолго, иначе сами банки со временем могут уйти в минус.

15 августа Центробанк экстренно поднял ключевую ставку до 12%. По словам представителей пресс-службы регулятора, такие меры направлены на обеспечение ценовой стабильности. В Банке России также подчеркнули, что в стране наблюдается усиление инфляции, годовой показатель которой увеличился до 4,4%.

После этого депутат Госдумы, телеведущий Евгений Попов попрощался с ипотекой. Он выразил надежду, что ситуация изменится в лучшую сторону и уже в ближайшее время данный тип кредитования для россиян станет более доступным.