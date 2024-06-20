В ГД объяснили, как будет действовать пятиступенчатая шкала налогов Вице-спикер ГД Жуков: донастройка сделает налоговую систему более справедливой

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Александр Жуков

Смысл донастройки налоговой системы заключается в том, чтобы сделать ее более справедливой, сообщил NEWS.ru вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Парламентарий объяснил, как будет действовать пятиступенчатая шкала налогов.

Мы рассматриваем поправки в налоговое законодательство, внесенные правительством Российской Федерации. Поправки самым тщательным образом обсуждались уже Государственной Думой на слушаньях, которые прошли на комитете по бюджету, — рассказал депутат.

По его словам, смысл донастройки налоговой системы заключается в том, чтобы сделать ее более справедливой. Жуков напомнил, что сейчас в России действует плоская шкала подоходного налога. Ее предлагают поменять на пятиступенчатую шкалу, согласно которой налог будет возрастать с доходом гражданина.

Прогрессия начинается с суммы дохода в 200 тыс. рублей в месяц или 2,4 млн рублей в год. До этой суммы гражданин будет выплачивать 13%. А с суммы превышающей 200 тыс. рублей в месяц — 15%, — уточнил парламентарий.

Жуков отметил, что наиболее состоятельные россияне будут платить подоходные налог в 22%. Депутат подчеркнул, что повышение налогов затронет чуть более 3% населения России. Все остальные будут платить по плоской шкале налогообложения, как и раньше.

Очень важно, что одновременно с увеличением налогов для людей, которые получают больше денег, водятся серьезные налоговые вычеты для малообеспеченных семей с двумя и более детьми. Здесь будет налоговый вычет в размере 7%. То есть фактически такие семьи, где подушевой доход в течение года составляет менее 1,5 прожиточных минимума, будут [уплачивать] не 13%, а 6%. В этом тоже заложена определенная справедливость налогообложения, — заключил депутат.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с выбравшими работу на Дальнем Востоке специалистами заявил, что северные надбавки не должны расцениваться как увеличенный доход. Поэтому эти выплаты будет правильным вывести из-под повышенного НДФЛ. Путин добавил, что обязательно даст правительству соответствующее поручение.