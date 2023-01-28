В ГД обвинили в ударе по больнице в ЛНР поставщиков оружия Киеву Слуцкий обвинили в ударе по больнице в ЛНР поставщиков оружия Украине

Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Леонид Слуцкий

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что обстрел Украиной больницы в поселке Новоайдар в ЛНР лежит на совести тех, кто снабжает Киев оружием. Западные вооружения бьют и по гражданскому населению, отметил глава думского комитета по международным делам в Telegram.

Украина 28 января ударила из реактивных систем залпового огня HIMARS по больнице в Новоайдаре. Известно о 14 погибших и 24 раненых. В Минобороны РФ назвали обстрел гражданского объекта военным преступлением.

Эта трагедия, как и множество других, на совести тех, кто столь щедро снабжает оружием людоедский режим Зеленского, обещая ему все больше и больше артиллерии, танков, — считает Слуцкий.

По его словам, список военных преступлений на Украине растет с каждым днем и все они останутся «на совести покровителей Зеленского».

Ранее стало известно, что ВСУ утром 28 января нанесли намеренный ракетный удар по больнице в Новоайдаре в ЛНР. В Минобороны России отметили, что все причастные к планированию удара и его нанесению понесут ответственность.