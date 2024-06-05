В Госдуме обратились к Бастрыкину из-за издевательств над ребенком в Адыгее Депутат Останина обратилась к Бастрыкину из-за смерти ребенка в Адыгее

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нина Останина

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в разговоре с NEWS.ru отметила, что обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину по факту смерти ребенка из-за издевательств в Адыгее. Депутат уточнила, что органы опеки не вправе вмешиваться в дела семьи, но такая ситуация не должна была остаться без внимания.

Аппарат уже занимается изучением этого вопроса. Я сегодня уже изучила все. Информация передается в Следственный комитет, чтобы привлечь виновных. У нас по семейному кодексу органы опеки не вправе вмешиваться в дела семьи, но данная ситуация не могла остаться без внимания, — пояснила парламентарий.

Останина отметила, что к соседям и родственникам, которые знали об издевательствах и молчали, также будут вопросы. Депутат попросила Бастрыкина взять ход расследования под личный контроль.

Если это видели соседи, к ним вопросы тоже будут, как и к ближайшим родственникам, которые знали и молчали. Сейчас я обращаюсь к Бастрыкину для того, чтобы он взял под личный контроль расследование этого дела, — заключила Останина.

Ранее в Адыгейске трехлетняя девочка погибла от страшных побоев и издевательств. У ребенка обнаружили множество травм — и давних, и свежих: синяки, ссадины, ожоги, а также повреждения от падений на лестнице. Местные жители обвинили в произошедшем мать ребенка. Возбуждено уголовное дело.