В ГД не все поддержали инициативу об уголовном наказании для уклонистов Депутат Нечаев заявил, что ужесточение наказания для уклонистов ударит по экономике

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Глава партии «Новые люди» и одноименной фракции в Госдуме Алексей Нечаев раскритиковал инициативу своих коллег из «Единой России» о введении уголовного наказания за уклонение от мобилизации, сообщат URA.RU. Парламентарий считает, что эти меры ударят и по боеспособности армии и по экономике страны, поскольку вызовут волну миграции.

А почему сразу не расстреливать? <…>Если вы считаете, что россияне готовы защищать страну только под страхом тюрьмы, так и скажите. Посмотрим, что люди вам ответят. Будем голосовать против таких драконовских мер. Чтобы в военкоматах стояли очереди из добровольцев, служба должна быть престижной, — полагает политик.

Он также задался вопросом, зачем вводить ответственность за уклонение от мобилизации, которая только что завершилась? Нечаев поинтересовался, не известно ли автором закона о «второй волне» мобилизации?

Расскажите всем. Тогда за границу хлынет ещё больше людей, а те, кто временно уехал, точно не вернутся. Это ударит не только по боеспособности страны, но и по экономике: будут падать спрос и производство товаров, — резюмировал Нечаев.

Ранее сегодня сообщалось, что депутаты Госдумы внесут в нижнюю палату законопроект с поправками в Уголовный кодекс (УК) РФ, который содержит наказание за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации.

Штрафы за отказ от мобилизации предлагаются в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Принудительные работы могут быть назначены сроком до пяти лет. Также до пяти лет предусмотрено наказание в виде лишения свободы.