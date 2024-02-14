В Госдуме оценили идею изменить закон о частной собственности ради животных Бурматов: менять закон о частной собственности ради животных нет необходимости

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Менять закон о частной собственности из-за животных, которых хозяева оставили в беспомощной ситуации, нет необходимости, так как это уголовное преступление, которому обязаны препятствовать правоохранительные органы, заявил в разговоре с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Так он прокомментировал соответствующее заявление главреда RT Маргариты Симоньян на фоне ситуации с запертой в квартире в Томилино собакой.

Данный случай с запертой собакой и другие ему подобные квалифицируются как длящееся уголовное преступление. Я напомню, что у нас к жестокому обращению с животными относится не только убийство или причинение вреда, но и оставление животного в беспомощном состоянии. А полиция обязана пресечь совершение уголовного преступления, — объяснил Бурматов.

В связи с этим, отметил парламентарий, менять законодательство о частной собственности нет необходимости. По его словам, правоохранители и так обязаны оказать помощь в случае угрозы для кого бы то ни было. Бурматов добавил, что существует соответствующая практика взаимодействия с МВД — когда в законодательстве не хватает определенных деталей, парламент всегда идет навстречу.

Ранее произошел похожий случай, когда полиция изначально отказалась вскрывать машину, в которой несколько дней просидел кот. Однако когда мы обратились в прокуратуру и полицию, указав на бездействие, там отреагировали очень быстро. По простой причине — органы на законодательном уровне обязаны спасать животное в подобной ситуации, — заявил он.

Ранее Симоньян сообщила, что в одной из квартир в подмосковном Томилино несколько дней от голода воет собака. По ее словам, хозяин запер животное и ушел в загул. При этом полиция не стала вскрывать дверь, сославшись на отсутствие оснований. В связи с этим журналистка призвала изменить законодательство о частной собственности.