В ГД не поддержали возрастные ограничения на вождение электросамокатов Депутат ГД Нилов: введение возрастных ограничений на управление электросамокатами не сократит число ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение возрастных ограничений на управление электросамокатами не сократит число ДТП, участившихся с участием этого транспортного средства, заявил депутат Государственной думы Ярослав Нилов в интервью «Москве 24». Парламентарий отметил, что самокатами с электромотором пользуются не только дети, но и взрослые, поэтому возрастным запретом «ничего решить нельзя». При этом Нилов признал, что водители электросамокатов угрожают безопасности других участников дорожного движения, гоняя на тротуарах и автомагистралях.

Доходит до того, что они гоняют на скоростных магистралях, создавая угрозу безопасности другим участникам дорожного движения, они гоняют на тротуарах, сбивая людей, — заявил Нилов.

По его словам, для того чтобы сократить количество ДТП с электросамокатами, необходимо установить, с какой скоростью и по каким дорогам люди могут передвигаться на этих транспортных средствах.

Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов сообщил, что необходимо разрешить управлять электросамокатами только лицам с 18 лет. Стоит подумать и о получении для этого прав особой категории, добавил он.

Ранее NEWS.ru представил статистику, согласно которой только за 2021 год в России было зарегистрировано более 700 ДТП с участием электросамокатов. Это лишь официальное число случаев, попавших в поле зрения ГИБДД, а оформлять дорожно-транспортные происшествия в компетентных органах люди стремятся далеко не всегда.

Динамика 2021 года по сравнению с 2020-м впечатляет: темпы прироста погибших в результате ДТП с электросамокатами составили почти 190%.