В ГД не поддержали проект о выплатах гражданским женам погибших бойцов СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Нина Останина

Госдума не поддержала законопроект о выплатах гражданским женам погибших в зоне СВО военных, заявила в беседе с NEWS.ru глава комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. По ее словам, если мужчина не счел нужным регистрировать брак, значит, у него были какие-то сомнения в своей спутнице.

Что касается спутниц, то я сомневаюсь в необходимости данного закона. Если мужчина не счел нужным зарегистрировать брак, значит, у него были какие-то сомнения, — сказала депутат.

Останина отметила, что сейчас стало проще зарегистрировать брачный союз, поскольку для этого больше не требуется нотариально заверенная доверенность. Она подчеркнула, что такая инициатива была реализована для того, чтобы мужчины, оказавшиеся в зоне СВО, оформили свой союз с дорогим для себя человеком.

Поэтому я считаю данный законопроект излишне неоправданным, — подытожила она.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который позволит гражданским женам погибших и пропавших без вести участников спецоперации получать те же льготы и выплаты, что и вдовам. По словам первого зампреда Совета Федерации Андрея Турчака, речь идет об отношениях, которые не были оформлены в ЗАГСе, но по факту были брачными.