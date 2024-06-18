В ГД не поддержали идею сделать белого медведя инструментом дипломатии РФ Депутат Шолохов: нет смысла делать белого медведя инструментом дипломатии России

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Делать белого медведя инструментом российской дипломатии не имеет смысла, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. В разговоре с NEWS.ru парламентарий уточнил, что на протяжении долгого времени символом России является бурый медведь.

По-моему, символом России уже на протяжении нескольких веков является бурый медведь. И я не вижу никакого прогрессивного момента в том, чтобы сейчас затеять огромную кампанию по перекрашиванию нашего национального символа. Главное, за такой короткий срок навряд ли кто-то привыкнет к этому новшеству. Поэтому, на мой взгляд, в этом нет никакого смысла, — высказался депутат.

Как подчеркнул Шолохов, в Китае панда является инструментом дипломатии не просто из-за того, что это милый зверь. Он пояснил, что эти животные живут только в этой стране, поэтому Пекин лишь на время дает их в аренду.

Белый медведь точно не является эндемиком России, также как и бурый, впрочем. Поэтому, если уж и идти по пути Китая, то давайте выбирать животное, которое есть только у нас. Например, выхухоль. Но, на мой взгляд, это не имеющая смысла затея, — заключил парламентарий.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова ранее заявила, что для России белый медведь может послужить инструментом дипломатии, как панда для Китая. По ее словам, этот вопрос уже обсуждался с президентом РФ Владимиром Путиным.