В Госдуме не исключили выхода России из Парламентской ассамблеи ОБСЕ Слуцкий: Россия вправе покинуть Парламентскую ассамблею ОБСЕ

Фото: osce_smmu/flickr.com

Россия пока не планирует выходить из Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Однако если будут предприниматься попытки приостановить членство РФ в организации, то Москва оставляет за собой право прекратить свое участие в ней, написал в своем Telegram-канале председатель международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

Пока мы не обсуждаем выход из Парламентской Ассамблеи, но дальнейшая позиция зависит от того, насколько ПА ОБСЕ сможет обуздать откровенное политиканство и русофобию на своей площадке. Если будут попытки выдавить или приостановить участие России в этой межпарламентской организации — оставляем за собой право ее покинуть, — написал парламентарий.

По словам Слуцкого, если права российской делегации будут ущемляться, то будут приняты определенные меры реагирования. Он подчеркнул, что глава делегации Петр Толстой уведомил структуры ПА ОБСЕ о том, что самоуправство Лондона делает ничтожными и нелегитимными для России все принятые в ходе летней сессии резолюции.

Если тенденции на ущемление прав российских депутатов и сенаторов будут продолжаться, это заставит нас принимать адекватные меры реагирования, — подытожил он.

Ранее британское правительство отказало в выдаче виз российской делегации ПА ОБСЕ, сообщил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам РФ Владимир Джабаров. Он добавил, что российская сторона запросила у руководства ассамблеи гарантии предоставления въездных виз для участия в мероприятии. Однако делегация России столкнулась с «возмутительным» ответом на свою просьбу.