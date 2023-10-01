В ГД назвали здравой идею безвизового режима с Латинской Америкой Депутат Новиков: безвиз с Латинской Америкой является здравой идеей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Новиков

Ввести безвизовый режим со странами Латинской Америкой является здравым решением, сообщил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он подчеркнул, что это поможет гражданам Кубы, у которых есть семьи в России, чаще посещать страну.

Сегодня есть возможность у граждан Кубы приезжать и находиться в РФ до трех месяцев. Но если кто-то приезжает по важным семейным делам — а есть смешанные семьи, которые проживают в российских городах, — иногда три месяца оказывается недостаточным сроком. А после трех месяцев, получается, нужно уезжать. Это учитывая сегодняшние логистические сложности, — сказал он.

Также, по мнению депутата, в стране может появиться больше испаноговорящих людей и увеличатся перспективы работы российских регионов с Латинской Америкой.

Считать только английский языком межнационального общения неправильно. Миллионы людей говорят на испанском, и тем, кто выбирает свою будущую деятельность, связанную с международным сотрудничеством, настоятельно рекомендую обратить внимание на испанский язык. Наш мир не заканчивается миром англоязычным. Я думаю, идея абсолютно здравая, — добавил депутат.

Директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин до этого заявил, что отмена визового режима со всеми странами Латинской Америки является достижимой целью. По его словам, Москва намерена двигаться в этом направлении. Вместе с тем дипломат заметил, что соответствующий процесс будет развиваться постепенно.