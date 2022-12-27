В ГД назвали условие возобновления переговоров России и Украины Депутат Журова: для возобновления переговоров РФ и Украины необходимо принятие российских условий

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Россия готова к возобновлению переговоров с Украиной, но выдвигаемые Киевом требования неприемлемы, заявила Lenta.ru зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, для начала диалога двух стран важно убедить украинскую сторону принять российские условия. Депутат подчеркнула, что убеждать Россию ни в чем не надо — важно убедить президента Украины Владимира Зеленского «не говорить того, что он говорит сейчас».

Нас ни в чем убеждать не надо. Я не думаю, что самая большая проблема в том, чтобы посадить Путина и Зеленского за стол переговоров. Вопрос в том, чтобы убедить Зеленского в том, что он не должен говорить того, что говорит сейчас, — заявила Журова.

Парламентарий подчеркнула, что звание миротворца в украинском конфликте достанется именно тому, кто сможет убедить Зеленского принять условия России. До этого президент Франции Эммануэль Макрон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытались «повесить медальку» миротворца на себя, но они не достигли нужного результата.

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин ранее заявил, что Россия не отвергает варианта политического урегулирования конфликта на Украине, но на выдвигаемых сейчас Киевом условиях разговаривать не собирается. Дипломат назвал неадекватными решения и поступки украинского руководства. По его словам, процесс начала переговоров зависит исключительно «от Киева и его западных кураторов».