В ГД назвали страну, которой Земфира посвятила песню о любви к родине Депутат ГД Журавлев: песню о любви к родине Земфира посвятила Великобритании

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Земфира

Певица Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) посвятила песню PODNHA о любви к родине Великобритании, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы Алексей Журавлев. Парламентарий предположил, что исполнительница эмигрировала из России именно в королевство, хотя английский язык «до сих пор толком не выучила».

Судя по названию, речь в тексте явно идет про Великобританию, просто Земфира Рамазанова до сих пор толком не выучила язык страны, в которую эмигрировала, как не смогла еще одна испуганная патриотка, Чулпан Хаматова, освоить латышский, из-за чего даже спектакль в рижском театре пришлось отменить. Выпестованные и обласканные в России, эти представительницы, с позволения сказать, русской культуры, очевидно, рассчитывали, что будут популярны и на Западе, но не сложилось, — добавил Журавлев.

Собеседник отметил, что покинувшие РФ артисты вынуждены выступать друг перед другом и перед немногочисленной русскоязычной диаспорой, параллельно эксплуатируя «хорошо продающуюся» на Западе тему ущербной России.

Ранее Земфира выпустила новый сингл PODNHA. Судя по всему, в названии зашифровано слово «Родина». В своей композиции артистка рассказала о том, что кто-то заставляет насильно любить родину, хотя это очень сложно.

В ответ на это музыкальный критик Евгений Бабичев заявил NEWS.ru, что новый трек Земфиры является «откровенным хамством» и ему неприятно слушать «все эти эпитеты». При этом собеседник подчеркнул, что студийная запись «предельно профессиональна». По его словам, Земфира находится в творческом поиске, так как за последние три-четыре года выпустила сразу несколько синглов, клипов, мини- и полноформатный альбом, что на нее не похоже.