В ГД назвали способ борьбы с дискриминацией пользователей Apple в России Депутат Ткачев: нужно запретить ограничения установки магазина RuStore на iPhone

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Нужно запретить ограничения установки магазина RuStore на технику Apple, считает один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев. Как он отметил в беседе с «Москвой 24», это должно помочь решить вопрос дискриминации российских пользователей.

Парламентарий объяснил, что уже внесли законопроект, который запрещает ограничивать установку RuStore и российских приложений на гаджеты от компании Apple. Дело в том, что не все приложения от российских разработчиков сейчас публикуются в AppStore, также не все услуги можно оплатить в приложениях, если iPhone зарегистрирован в России.

Обязательная возможность установки российских приложений — это фундаментальная норма. Она говорит компаниям и разработчикам программного обеспечения из-за рубежа, что если они хотят работать, продавать свои услуги, развиваться в РФ, то признак дискриминации по географической принадлежности не должен существовать на нашей территории, — отметил депутат.

Ткачев добавил, что если гаджет будет куплен за границей, его не будут изымать по приезде в Россию.

Ранее антимонопольный регулятор Турции — Совет по конкуренции — приступил к расследованию в отношении американской компании Apple Inc. Такие меры приняты в связи с подозрением в нарушении закона о конкуренции в части запрета на сторонние платежные инструменты в App Store.