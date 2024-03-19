В ГД назвали смехотворным наказание для женщины, смывшей котенка в унитаз Депутат ГД Бурматов назвал смехотворным наказание для убившей котенка женщины

Фото: duma.gov.ru

Владимир Бурматов

Наказание в виде штрафа для жительницы Челябинска, утопившей котенка в унитазе, можно назвать лишь «смехотворным», заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его мнению, такое решение суда является сигналом, что за подобное преступление не последует сурового наказания.

Мне такое наказание кажется странным. Котенок погиб, а это означает, что у женщины был умысел. Соответственно, она не может отделаться административным наказанием, тем более в виде такого незначительного штрафа, — сказал депутат.

Бурматов считает, что женщина фактически избежала наказания. Он усомнился, что кого-то может остановить штраф в семь тысяч рублей.

Я считаю, что такой исход продуцирует дальнейшую жестокость. И хоть я совершенно далек от того, чтобы забить тюрьмы людьми, тот, кто совершит общественно опасное деяние, должен быть изолирован. Не зря мы переквалифицировали преступления такого рода из незначительных в преступления средней тяжести. Мы же видим, что женщина получила наказание, которое можно назвать лишь смехотворным, — констатировал народный избранник.

Ранее прокуратура Челябинской области сообщила, что соответствующий приговор вынесли в отношении 46-летней местной жительницы. Ее признали виновной по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли, страданий, повлекшее его гибель». В июне 2023 года женщина смыла котенка в унитаз. Мяуканье из канализационной трубы услышал сосед по коммунальной квартире, который вызвал полицию, однако спасти животное не удалось.