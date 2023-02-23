В ГД назвали «шантрапой» депутата ОБСЕ после его слов в адрес России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Новиков

Первый зампредседателя комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с NEWS.ru назвал «шантрапой» депутата ОБСЕ после оскорбительных слов в адрес России. Он подчеркнул, что те, кто не относится к этой же группе, должны сохранять выдержку, спокойствие, ясность ума и твердость действий. Также чиновник оценил слова вице-спикера Госдумы Петра Толстого, который призвал оскорбляющих Россию членов ПА ОБСЕ покинуть заседание комитета.

Толстой всегда, когда требует дискуссия, выступает с позиции человека достаточно твердого. При всей способности к эпатажу там, где этого требует обстановка, он всегда понимает, что представляет, как парламентарий, великую страну, на стороне которой историческая правда, которая борется за свое существования, — сказал Новиков.

По словам чиновника, стиль поведения Толстым выбран верно. Также он добавил, что и сейчас у России много союзников, в силу того ее четкой позиции в противодействии неоколониализму.

Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин оценил слова президента США Джо Байдена, который сказал, что у Запада нет цели взять под контроль или уничтожить Россию. По словам Карасина, высказывания политика не имеют реального повода. Он сказал, что Европа и США не будут представлять для России опасность только в случае изменения политической риторики Запада и Вашингтона.