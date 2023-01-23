В Госдуме Макрона назвали вишистом после его слов о танках для Киева Депутат Госдумы Журавлев назвал Макрона вишистом после его слов о танках для Киева

Фото: U.S. Navy

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил NEWS.ru, что готовность ФРГ и Франции поставить Киеву танки свидетельствует о русофобских настроениях и готовности поддержать националистический режим. Он назвал ситуацию «постыдной исторической аналогией, от которой не отмыться».

Журавлев напомнил, что в прошлом в Германии существовал националистический режим, на стороне которого первоначально выступала и Франция: на стороне Гитлера воевало больше 320 тысяч французов, а бойцы французской дивизии СС «Шарлемань» «до последнего» обороняли рейхстаг. Теперь же Франция слепо выполняет указания «заокеанских кураторов из Вашингтона».

Теперь наследники режима Виши — марионеточного французского государства при Гитлере — и самих немецких национал-социалистов снова, как и 80 лет назад, в одном строю, отправляют свою военную технику на поля сражений на Украине. В поддержку поклонников Степана Бандеры и Романа Шухевича. Забывают только, как в прошлый раз все для них закончилось, — подчеркнул Журавлев.

И вот теперь наследники режима Виши — марионеточного французского государства при Гитлере — и самих немецких национал-социалистов снова, как и 80 лет назад, в одном строю, отправляют свою военную технику на поля сражений на Украине. В поддержку поклонников Степана Бандеры и Романа Шухевича. Забывают только, как в прошлый раз все для них закончилось"

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность поставок танков Leclerc Украине и уже попросил министра обороны проработать данный вопрос. Он подчеркнул, что главным критерием поставок этих танков является недопустимость эскалации конфликта, а военная помощь Украине наступательной бронетехникой не должна ослабить мощности французской армии.