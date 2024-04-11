В ГД назвали профессии, которым смогут бесплатно обучаться ветераны Депутат Бессараб: ветераны СВО могут обучиться IT-технологиям

По окончании контракта ветераны боевых действий могут пройти бесплатное обучение или переквалификацию и податься в сферу IT или торговли, рассказала Lenta.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, бывшие участники СВО могут быть также востребованы в образовательных учреждениях.

У нас больше 3,5 тысячи специальностей, профессий, которые востребованы и которым можно обучиться бесплатно. В том числе, это доступно бывшим участникам СВО и членам их семей. Когда заканчивается контракт, они могут пройти переобучение или повышение квалификации, и их с радостью примет любой работодатель, — объяснила политик.

Парламентарий отметила, что в сфере IT-технологий есть профессии, для которых не нужно высшее образование, достаточно пройти определенные курсы. Ветераны также могут быть востребованы в торговле и образовательных учреждениях, где они смогут вносить свой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, добавила Бессараб.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, гарантирующий сохранение работы женам погибших участников СВО в течение одного года с момента гибели мужа. Исключение составят случаи, когда женщина повторно вступила в брак или неоднократно допускала грубые нарушения трудовой дисциплины.