В ГД объяснили, чего хотят добиться США словами о возвращении Крыма Украине Депутат ГД Белик: заявления США о возвращении Крыма Украине нужны для реакции России

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Севастопольская бухта, Крым

Заявления властей Соединенных Штатов о возвращении Крыма под контроль Украины озвучиваются для того, чтобы определить реакцию России, заявил в беседе с ТАСС депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. По его мнению, эта схема является идеологическим козырем для США, и таким образом Белый дом пытается определить, «насколько глубоко можно зайти», провоцируя Россию.

Тема возвращения Крыма — это идеологический козырь в рукаве, который власти США периодически то прячут, то достают для того, чтобы в том числе для себя понять, насколько далеко можно зайти и где Россия видит черту, после которой даст очень жесткую реакцию противнику, — считает Белик.

Он отметил, что подобная «агрессивная» риторика со стороны США наблюдается в те моменты, когда украинские военные терпят неудачи в боестолкновениях. По его словам, взятие российскими войсками под контроль Соледара «разрушило выстроенный Вашингтоном образ страны-победителя в лице Украины».

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх прокомментировала возможные удары вооруженных сил Украины по Крыму. Она отметила, что Киев имеет на это полное право. Она также добавила, что такой сценарий пошлет России огромное сообщение.

В свою очередь, научный сотрудник Евразийского научно-исследовательского и аналитического института Брэндон Вайхерт написал, что попытки украинских властей убедить себя в том, что у них получится победить Россию и вернуть Крым, обернутся для них крахом. При этом западные страны сделают все, чтобы Киев не пошел на перемирие, уверен он.