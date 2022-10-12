В ГД назвали причину смерти мобилизованного в Свердловской области Депутат Госдумы Иванов: причиной смерти мобилизованного в Свердловской области стала передозировка наркотиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что причиной смерти мобилизованного жителя Снежинска в учебном центре в Свердловской области стала передозировка наркотиков. Он добавил, что вместе с этим военнослужащим запрещенные вещества употреблял еще один мобилизованный, но тот остался жив, передает ТАСС.

По моим данным, оба мобилизованных были из Снежинска, передозировка наркотиков. Один умер, второй выжил, — цитирует агентство парламентария.

Иванов отметил, что следователям еще предстоит выяснить все обстоятельства ЧП. В частности, нужно будет установить, где мобилизованные взяли наркотики и каким образом пронесли их в учебный центр.

О смерти мобилизованного жителя Снежинска ранее сообщил мэр города Андрей Пульников. Он отметил, что семье мужчины будет оказана помощь. Позднее эту информацию подтвердил Иванов. Он уточнил, что мобилизованный скончался от остановки сердца. Врачи несколько раз реанимировали его, но в итоге не смогли спасти.