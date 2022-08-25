В ГД назвали избирательные участки Донбасса привлекательными целями для ВСУ Депутат Константин Затулин: избирательные участки в Донбассе могут стать целями ВСУ

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

При проведении референдумов о присоединении украинских территорий к России армия Украины может выбрать избирательные участки своими целями. Об этом NEWS.ru заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия»).

Вопросы безопасности, безусловно, существуют и, конечно, привлекательной целью для властей Украины будет атака в период референдума на избирательные участки, которые расположены на территории Харьковской, Херсонской и Запорожской областей — да и на территории Донецкой и Луганской тоже, — сказал он.

По его словам, опасность для участков будет сохранятся, пока российские войска не возьмут под контроль более широкие территории. Поэтому, считает он, решение отложить проведение референдумов было верным.

Политик предположил, что референдумы о присоединении к России украинских областей могут пройти до конца 2022 года или в начале 2023 года. По его мнению, к этому моменту Россия займет нужные для этого территории.

Как сообщала газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, российские власти отказались от идеи проведения референдумов на украинских территориях в Единый день голосования 11 сентября. Все собеседники журналистов связали такое решение с тем, что военные еще не полностью заняли области Украины.