В ГД назвали главное условие пресечения обстрелов Белгородской области Депутат ГД Швыткин призвал уничтожать позиции ВСУ на границе с Белгородской областью

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с NEWS.ru призвал «работать на уничтожение» позиций ВСУ для пресечения обстрелов Белгородской области. Парламентарий добавил, что главное условие прекращения атак на российский регион — отбросить ВСУ как можно дальше об рубежей РФ.

Самое главное — отодвинуть [ВСУ] как можно дальше. И продолжать укреплять нашу границу: минно-взрывные заграждения, фортификационные сооружения. Если есть необходимость, то усилить отряды территориальной обороны, регулярные подразделения наших Вооруженных сил, — отметил депутат.

Швыткин подчеркнул необходимость не допустить панических настроений и информировать население, в том числе в Белгородской области, о происходящем.

И, безусловно, не допустить панического настроения у населения, постоянно информировать его, сделать все для эвакуации жителей, чтобы никто не пострадал, — резюмировал Швыткин.

Остановить атаки на Белгородскую область можно с помощью присоединения Харькова к России, так как именно оттуда ведутся обстрелы, рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он объяснил, что проявлять активное противодействие ВСУ.

Глава региона Вячеслав Гладков ранее заявил, что местная администрация занимается вопросом вывоза людей в безопасные районы. Он будет осуществляться после окончания обстрелов, места для размещения жителей уже готовы. Гладков добавил, что в случае срочной эвакуации защищенная техника будет подаваться прямо к домам.

Позже Telegram-канал «112» сообщил, что в Шебекино Белгородской области под обстрел ВСУ попал пассажирский автобус. По информации канала, в салоне находились люди, которых эвакуировали из опасных зон. О пострадавших информации нет. Минобороны России и местные власти не комментировали эту информацию.