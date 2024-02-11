В ГД назвали фашистом экс-командира ВСУ, пригрозившего украинцам зачистками Генерал Соболев сравнил угрозы зачистки украинцев в Космаче с методами фашистов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Виктор Соболев

Экс-командир «Айдара» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Евгений Дикий пригрозил протестующим против мобилизации украинцам из села Космач зачистками, которыми во время Великой Отечественной войны прославились фашисты, заявил NEWS.ru генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, эти методы сравнимы с действиями украинских пособников нацистов в период ВОВ.

Очевидно, что закон о тотальной мобилизации на Украине принес и принесет в будущем серьезные проблемы. Сейчас мы видим, что мирных жителей даже запугивают зачистками из-за отказа идти в армию. Это делают настоящие фашисты. До начала СВО они грозили перенести военные действия на территорию России. Во времена ВОВ была дивизия «Галиция», состоящая из украинских неонацистов. Они никогда не воевали, только боролись с партизанами и мучили мирных жителей населенных пунктов. И когда немцы решили отправить их на фронт, они сразу же были разгромлены все до единого. Мы видим, что их дело живо, — заявил Соболев.

В то же время генерал отметил, что не стал бы воспринимать всерьез подобные угрозы. По его мнению, в любом случае ситуация вокруг Космача — это проблема киевской власти. Задача России — добиться целей СВО, заключил депутат.

Ранее экс-командир «Айдара» выразил уверенность, что украинская армия «решит» ситуацию с выступающими против мобилизации жителями Ивано-Франковской области. По словам Дикого, «ему бы очень не хотелось», чтобы село Космач «зачищали как вражескую территорию».