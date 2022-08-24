В ГД назвали День независимости Украины началом развала страны Депутат Госдумы Чепа: День независимости Украины — это не праздник, а день развала великой страны

Фото: МО Украины

Поздравление президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем независимости Украины является его личным правом, заявил NEWS.ru первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Парламентарий считает, что это не праздник для Украины, а «день развала великой страны».

Украинский народ с чем-то и можно поздравить. Я считаю, что это не День независимости Украины, не считаю это праздником, это день развала великой страны. Это личное право Лукашенко, но лично я бы так не делал, — сказал Чепа.

Лукашенко поздравил народ Украины по случаю Дня независимости. Он пожелал украинцам сил и мирного неба над головой. Белорусский лидер отметил, что Минск продолжит выступать за согласие и развитие дружественных контактов на всех уровнях. Президент Белоруссии пожелал украинцам толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни.

Ранее в поздравительной речи ко Дню независимости Украины президент страны Владимир Зеленский заявил, что Киев не рассчитывает на мир, а намерен добиваться победы. Свое видеообращение глава государства записал на фоне военной техники в центре украинской столицы.