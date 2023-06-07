В ГД назвали четыре причины создания русских школ в Киргизии Депутат Госдумы Новиков заявил, что создание русских школ в Киргизии поможет многим гражданам

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Киргызские первоклассники на уроке

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков рассказал в разговоре с NEWS.ru, что планы, связанные с созданием русскоязычных школ в Киргизии и в других республиках Средней Азии неоднократно обсуждались. Он объяснил, что в Киргизии есть много жителей, которые считают себя русскоязычными.

Во-первых, есть немало тех, кто считает себя русскоязычным, русскоговорящим, в том числе в Киргизии, есть смешанные семьи, где есть русские, есть чисто русские семьи. Последних, может быть, не так много, но они заслуживают того, чтобы их дети получали образование на русском языке, — сказал Новиков.

Вторая причина, добавил депутат, в том, что именно в детстве закладываются языковые предпочтения, которые остаются на всю жизнь. По его словам, Киргизия, наряду с рядом других республик бывшего СССР, составляет общее экономическое и политическое пространство, входит в ОДКБ, поэтому нужен язык межнационального общения. Новиков считает, что исторически сложилось так, что это русский язык.

В-третьих, многие граждане Киргизии приезжают в Россию на заработки, это широко известный факт. Когда они в РФ, они должны быть законопослушными гражданами, соблюдающими российские законы и традиции. Чтобы их знать, нужны необходимые навыки владения русским языком, — сказал депутат.

В-четвертых, уточнил парламентарий, приезжие не должны быть средством эксплуатации, они должны быть уверены, что могут рассчитывать на соблюдение трудового кодекса. Это. по мнению депутата, обеспечивает знание языка.

Ранее СПЧ при президенте России поддержал запуск бесплатных курсов по русскому языку для детей мигрантов до того, как их принять в школу.