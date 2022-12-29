В ГД назвали бредом обвинения России в разжигании конфликта Косово и Сербии Депутат Чепа назвал бредом обвинения России в разжигании конфликта между Косово и Сербией

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Митровица, Косово

Обвинения в причастности России к разжиганию конфликта между Косово и Сербией являются бредом, заявил зампред Lenta.ru комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, Москва стремится к тому, чтобы противоречия между Белградом и Приштиной разрешились мирным путем, отметил депутат. Также он заявил, что сербы подвергаются геноциду на территории Косово

Конечно, это бред <...> Россия не разжигает, а пытается сделать все, чтобы этот конфликт решился мирным путем и в интересах, в том числе, тех сербов, которые подвергаются жесточайшему геноциду на территории Косово, — прокомментировал Чепа.

Депутат уточнил, что конфликт между Косово и Сербией продолжается уже десятилетия — в том числе при поддержке западных стран. Он также добавил, что Россия «поддерживала и будет поддерживать» сербов.

Вице-премьер Косово Бесник Бислими ранее обвинил Россию в разжигании конфликта между Белградом и Приштиной с целью отвлечь общественное внимание от СВО. Политик считает, что Москва обеспечивает сербов, занявших позиции на баррикадах, не только питанием, но и алкоголем.

Президент Сербии Александр Вучич ранее высказал благодарность России за политическую поддержку по вопросу Косово и Метохии во время эскалации конфликта в крае. Также позитивные высказывания сербский лидер направил в адрес Китая и Индии.