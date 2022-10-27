В ГД назвали абсурдными заявления Германии о непригодности СП-2 Депутат Ананских: заявления ФРГ о непригодности «Северного потока — 2» абсурдны

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Трубопровод «Северный поток — 2» является совместным проектом крупных энергетических компаний Европы, в том числе немецких, говоря об отсутствии необходимой для запуска сертификации, правительство Германии, по сути, говорит, что все вложения немецких компаний были напрасными и не нужными, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы РФ Игорь Ананских. По его мнению, подобные заявления выглядят крайне абсурдно, поскольку компании должны быть заинтересованы в развитии экономики и предприятий.

Если они были готовы вложить огромные деньги, наверное, согласовывали это со своим правительством. Я не сомневаюсь, что предварительные договоренности компании получили, — считает Ананских.

Депутат назвал глупостью слова о невозможности использования СП-2. Как отметил Ананских, если бы не была взорвана последняя ветка, газопровод был готов к использованию.

Консорциум СП-2 и «Газпром» были готовы дать дешевый газ в Европу, нужно только желание европейских правителей. Если они заинтересованы в этом и не хотят, чтобы росли счета за коммунальные услуги, то давно должны были согласовать запуск хотя бы по одной ветке СП-2. К сожалению, это не происходит, значит, для них важнее указания других стран, чем благосостояние собственного народа, — отметил Ананских.

Правительство ФРГ вопреки заявлениям российской стороны считает, что использовать вторую нитку трубопровода «Северный поток — 2» после взрывов технически невозможно. В Берлине также указали на то, что «Северный поток — 2» в любом случае не получил необходимую для запуска сертификацию.

Ранее источники в ФРГ, знакомые с материалами дела, сообщили, что причиной аварии стали взрывы. Эксперты полагают, что взрывные устройства могли быть синхронно спущены с неких кораблей, «а затем дистанционно приведены в действие». Мощность взрыва на участке трубы составила примерно 500 кг в тротиловом эквиваленте.