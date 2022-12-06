В ГД назвали абсолютно популистской идею о выплате тринадцатой пенсии Депутат Госдумы Стенякина назвала популистской меру о выплате тринадцатой пенсии до конца года

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Инициатива отдельных депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду» выплатить пенсионерам тринадцатую пенсию до конца года является абсолютно популистской мерой, потому что это невозможно будет реализовать, рассказала NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Она отметила, что данный законопроект еще не внесен в Госдуму, но он предполагает расход немаленьких бюджетных средств. Депутат напомнила, что бюджет на 2023 год уже сверстан и в нем учтены все социальные гарантии, в том числе рост пенсий и выплат пособий.

Если брать бюджет следующего года, то видно, что пенсии значительно подросли, это происходит из-за роста инфляции. Все эти расходы на 2023 год учтены, учтены все социальные гарантии при принятии бюджета, которое взяло на себя государство, — отметила Стенякина.

Депутат подчеркнула, что в этом году уже невозможно взять деньги из бюджета на выплату тринадцатой пенсии, а авторы законопроекта, по мнению Стенякиной, не продумали о том, откуда брать источники финансирования этих расходов.

Это абсолютно популистская мера, потому что где будут взяты деньги, чтобы заплатить пенсионерам 13-ю пенсию? Я вообще считаю, что бессовестно вносить такие законопроекты, которые ты понимаешь, что не будут приняты, — считает Стенякина.

Она объяснила, что эту идею невозможно реализовать, так как до конца года осталось три недели. Для принятия законопроекта в трех чтениях нужно рассмотреть его на комитетах, за документ должен проголосовать Совет Федерации, подписать президент, а потом уже должны начаться выплаты.

Как это возможно сделать до конца года? А потом сказать, что вот мы внесли специально для пенсионеров и кто-то не проголосовал. Просто набирать себе политические очки на том, что вводите в заблуждение людей, которые не знают, как устроен законодательный процесс, — подытожила депутат.

Депутаты фракции «Справедливой России — За правду» собираются внести 6 декабря в Госдуму законопроект, который предлагает установить ежегодную выплату дополнительной пенсии по старости. Согласно инициативе, первые платежи должны быть начислены уже в декабре 2022 года. Депутаты также предложили увеличить выплату пенсионерам, достигшим 70-летия.