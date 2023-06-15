В ГД нашли способ защитить животноводство от недружественных стран Депутат ГД Панеш: для защиты животноводства в РФ нужны субсидии бизнесу и запрет на поставки из США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Субсидирование местных животноводов и запрет на импорт биоматериалов из США, Канады и Евросоюза позволят сделать Россию менее зависимой от недружественных стран в сфере производства мяса и содержания скота, заявил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат фракции ЛДПР Каплан Панеш. Он отметил, что до сих пор более 40% генетического материала для разведения быков приходится на поставки из этих стран. В случае с птицеводством и свиноводством этот показатель еще выше.

Да, определенные меры для улучшения ситуации принимаются, например, отмена субсидий для импортеров биоматериала и увеличение льгот для собственных производителей. Но их явно недостаточно для решения проблемы. Считаю, что в сложившейся ситуации необходимо ввести полный запрет на поставки биоматериала из США, Канады и государств Евросоюза. Однако наряду с этим необходимо предпринять меры, способствующие импортозамещению, — говорит Панеш.

Депутат призвал предусмотреть дополнительные субсидии, налоговые льготы и снизить ставки по льготным кредитам для российских производителей. Также он предложил увеличить объемы закупок у дружественных стран типа Турции и Аргентины, чтобы избежать сокращения поголовья после вступления запрета в силу.

Так, по словам депутата, получится избавиться от зависимости от недружественных стран — сначала в том, что касается импорта биоматериала, а затем и в поставках мяса, птицы и других животноводческих продуктов.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев предупредил, что в России существует риск роста цен на мясо птицы после сообщений о всплеске птичьего гриппа в Москве. По словам экономиста, экономической основы для скачка цен на птицу нет, но их возможный рост может быть обусловлен привычкой торговых сетей, которым нужен малейший повод для взвинчивания стоимости.