В ГД нашли способ удержать хоккеистов в России, не вводя запреты на выезд Журова призвала создавать спортсменам условия для профессионального роста

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Запретить хоккеистам уезжать за рубеж будет достаточно сложно, считает олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый зампред комитета ГД по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Подъемом» она заявила, что нужно создавать для спортсменов условия для профессионального роста. Именно это, по ее мнению, поможет удержать таланты в стране.

Спортсмены тоже говорят, что «вы хотите нас удержать, а играть-то мы где будем?» Нужно создавать условия для профессионального роста, турниры. Еще команды должен кто-то финансировать, в том числе детские. Вопрос сегодня, конечно, непростой, — сказала Журова.

По ее словам, спортсменов нельзя удержать силой. Она напомнила, что такая практика была в советские годы. Тогда, отметила Журова, спортсмены «смотрели на Запад, периодически кто-то даже убегал».

Вице-премьер Олег Матыцин сегодня, 21 октября, заявил, что Министерство спорта совместно с Госдумой разработает ограничения на выезд талантливых российских спортсменов за рубеж. Он добавил, что в нормативно-правовую базу также добавят статьи, защищающие интересы атлетов и их тренеров.

Ранее с этим вопросом попросил разобраться президент России Владимир Путин. По его словам, «дельцы» от хоккея «тащат за границу» талантливых российских спортсменов, и сам этот бизнес далеко не благороден и не отрегулирован.