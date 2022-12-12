В ГД нашли объяснение отказу от песни Резника про СВО на «Голубом огоньке» Депутат Соловьев: видимо, на каналах достаточно патриотических песен и без композиции Резника об СВО

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Илья Резник

Депутат Госдумы Сергей Соловьев в разговоре с NEWS.ru объяснил исключение песни на слова Ильи Резника «Любимые не умирают» из репертуаров новогоднего «Голубого огонька» достаточным числом патриотических композиций. Он отметил, что другого объяснения, почему эту песню о военной операции на Украине не приняли на телеканалах, не видит.

На мой взгляд, принятие руководством телеканалов решения об исключении из репертуаров новогоднего огонька песни на слова Ильи Резника, должно быть, обусловлено достаточным количеством патриотических песен, посвященных героизму наших воинов, наполненных оптимизмом, добротой и верой в нашу победу. Иное объяснение найти трудно, — заявил Соловьев.

Ранее Резник сообщил NEWS.ru, что сочинил песню о спецоперации на Украине. Композиция получила название «Любимые не умирают», она написана в форме реквиема по погибшим. 84-летний Резник планирует презентовать песню во время своего юбилейного концерта в Кремлёвском дворце (ГКД) в апреле 2023 года, но допускает, что выпустит сочинение раньше, так как «время тяжелое».