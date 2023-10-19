В ГД направили законопроект о дистанционных штрафах за дискредитацию ВС Татарстан направил в ГД законопроект о дистанционных штрафах за дискредитацию ВС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутаты Госсовета Татарстана одобрили и направили в Госдуму РФ законодательную инициативу, предлагающую удаленно штрафовать граждан РФ, находящихся за рубежом и дискредитирующих Вооруженные силы РФ или призывающих к нарушению территориальной целостности страны, сообщает «Парламентская газета». Одним из авторов документа стал депутат Госдумы от региона Айрат Фаррахов, который отметил, что конкретные механизмы его реализации будут дорабатывать ко второму чтению.

Мы вносим законопроект вместе с Государственным советом Республики Татарстан. Против нашей страны сегодня объявлено 17 300 санкций. И есть наши же граждане, которые дискредитируют нашу страну, при этом находясь за ее пределами. Мы считаем, что должна быть реализована возможность отвечать на эту дискредитацию, — сказал политик.

Законопроект предусматривает расширение содержания статьи 1.8 КоАП. Сейчас в ней предусмотрен только один пункт, по которому можно привлечь релокантов к административной ответственности за правонарушение за пределами России — участие в деятельности нежелательной в РФ организации. Авторы инициативы предлагают добавить к таким правонарушениям дискредитацию ВС РФ, призывы к введению санкций в отношении России и ее граждан, призывы к нарушению территориальной целостности, злоупотребление свободой массовой информации, а также возбуждение ненависти либо вражды.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев высказал предположение, что звезды шоу-бизнеса и миллиардеры, уехавшие из России с началом спецоперации на Украине, скоро вернутся на родину. Он отметил, что в Европе и Израиле они никому не нужны и там из них выкачивают последние средства.