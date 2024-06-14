В ГД напомнили о сигналах России в сторону Европы Депутат Чепа: Россия не скрывала намерения по взаимодействию со странами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Чепа

Россия не скрывала намерения по взаимодействию со всеми странами, заявил в беседе с Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он также добавил, что сейчас президент РФ Владимир Путин продемонстрировал Европе сигнал о сотрудничестве.

Мы никогда не скрывали своих намерений взаимодействовать с любыми странами. Сегодня Путин только подчеркнул то, о чем всегда говорили. Конечно, то, что он подчеркнул нашу готовность, — важный шаг. Это сигнал, но вопрос в том, как его расценят, — уточнил парламентарий.

Депутат обратил внимание, что европейские политики не раз игнорировали сигналы Москвы. При этом парламентарий подчеркнул, что сейчас Россия остается верной идее о сотрудничестве с Европой, но на условиях соблюдения интересов обеих сторон.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с главой государства с руководством внешнеполитического ведомства отметил, что западным странам следует прислушаться к предложениям Путина. Он добавил, что там должны оценить выступление главы государства и понимать реальное положение дел.

Президент страны прежде заявил, что Россия делает еще одно реальное мирное предложение Украине. Инициатива Москвы, по словам Путина, позволит не заморозить конфликт, а завершить его.