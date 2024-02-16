В ГД напомнили о нацистской Германии на фоне создания центра НАТО в Польше Депутат Бабашов: создание центра НАТО в Польше напоминает политику нацистов

Фото: NATO

Украинский солдат в учебном центре в Польше

Создание в Польше тренировочного центра НАТО для Украины напоминает политику нацистской Германии, которая также выделяла средства в целях подготовки бандеровских формирований, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Леонид Бабашов. Он выразил уверенность, что солдат ВСУ будут «обрабатывать» психологически.

По сути, это все напоминает то, как нацистская Германия выделяла средства на подготовку и снабжение бандеровских формирований, — заявил Бабашов.

Он отметил, что ситуация идет к тому, что в польском тренировочном центре начнут готовить армию коллаборационистов, которую будут составлять украинские граждане. Бабашов подчеркнул, что подобная площадка будет не только обучать солдат ВСУ военному делу, но и «обрабатывать» психологически.

И при попытке захода польской армии на Западную Украину эти сочувствующие полякам украинские военные смогут стать костяком оккупационной натовской армии, — считает парламентарий.

Вместе с тем Бабашов отметил, что под видом отправки на Украину якобы прошедших подготовку военных ВСУ из польского лагеря туда поедут иностранные наемники.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса решили создать новый совместный аналитический, тренировочный и образовательный центр НАТО и Украины в Польше. По его словам, это решение является политическим, технические моменты предстоит обговорить позднее.