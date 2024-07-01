В ГД намерены разработать систему по утилизации органики Депутат Коган: Россия нуждается в системе переработки и утилизации органики

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Депутаты Госдумы намерены разработать систему по утилизации органического мусора, который наносит большой вред окружающей среде, заявил в беседе с «Парламентской газетой» зампредседателя комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган. По словам парламентария, эти отходы считаются намного агрессивнее пластика.

Любое вещество меняет структуру, и затем происходит разложение, чтобы оно превратилось потом обратно в микроэлементы, схожие с почвой, водой, растениями и так далее. И вот эти биохимические процессы вызывают выделение газа и выделение фильтрата, а это, считай, яд, — уточнил Коган.

Парламентарий добавил, что инициативу поддержали все регионы страны, так как важность проекта очевидна для многих. Благодаря этой идее на площадках для ТКО может появиться третий бак. Депутат обратил внимание на то, что при попадании органики на полигон начинается выделение фильтрата и свалочного газа, которое продолжается в течение 30 дней. Это загрязняет окружающую среду и создает огромные неудобства.

Правительство ранее определило место для строительства нового завода по переработке мусора площадью в 22 га. Он может появиться в поселке Левашово на Горском шоссе.