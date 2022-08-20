Яровая анонсировала новый закон о нацизме Вице-спикер ГД Яровая: в России скоро начнут разрабатывать закон о недопущении реабилитации нацизма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России в скором времени начнется работа над законом о недопущении реабилитации нацизма, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на заседании первого Международного антифашистского конгресса. По ее словам, которые приводит РИА Новости, нужно «принимать закон, который бы позволил уже на уровне национального законодательства обеспечить фактически доктрину непринятия нацизма».

В самое ближайшее время начну работу и предложу парламенту организовать разработку и принятие нашего, российского закона о недопущении, фактически сегодня уже, реабилитации нацизма, — заявила она.

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе мероприятия назвал идею запретить россиянам въезжать в страны Евросоюза проявлением нацисткой политики. Он добавил, что Киев стал наследником «кровавых украинских националистов».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с момента развала СССР Украина была напичкана фашистской идеологией, что в итоге привело к трагедии. По его словам, западные страны продолжают молчать на эту тему, даже те, кто больше всех пострадал от идеологии Третьего рейха. Он назвал нынешнюю Украину рассадником нацизма и фашизма, а Запад — ее покровителем.