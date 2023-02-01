В ГД хотят упростить трудоустройство подростков В Госдуме подготовили законопроект, облегчающий трудоустройство подростков

Фото: shutterstock.com

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, направленный на то, чтобы упростить трудоустройство подростков с 14 лет, пишут «Известия». Документ содержит ряд поправок в действующее законодательство, которые должны облегчить процесс как для несовершеннолетних, так и для работодателей. Предполагается, что в первом чтении он будет рассмотрен в феврале.

Принципиально мы не меняем положения Трудового кодекса, которые и сейчас разрешают труд подростков с 14 лет, в свободное от учебы время <...>. Мы касаемся норм, которые серьезно затрудняют трудоустройство. Например, согласие органов опеки, — пояснил изданию один из авторов проекта, член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев.

По мнению парламентария, эта мера является излишней. Для того, чтобы подросток смог устроиться на работу достаточно письменного согласия одного из родителей.

Депутаты также считают, что работодателя следует освободить от обязанности оплачивать прохождение несовершеннолетним работником медосмотра. Депутат пояснил, что это служит дополнительным препятствием для трудоустройства подростков. Поэтому авторы проекта считают, что можно ограничиться предоставлением медицинских справок самими подростками, поскольку они регулярно проходят диспансеризацию.

Еще одно нововведение состоит в том, чтобы сократить число проверок работодателей со стороны прокуратуры. В проекте предусмотрено, что они должны проводиться только при наличии жалоб на условия труда со стороны подростков или их родителей.

Ранее сообщалось, что на рассмотрение Госдумы поступил проект новой редакции закона «О занятости населения в РФ», в котором предлагается сделать акцент на предотвращении безработицы. Согласно корректировкам, в российском законодательстве появятся дополнительные категории граждан, которые смогут получить помощь от служб занятости. В частности, такая возможность появится у людей, находящихся в поиске лучшего рабочего места, а также у работников, которых могут уволить.