В ГД хотят обязать театральных артистов выступать в агитбригадах

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

В Госдуме хотят обязать артистов государственных театров выступать в агитбригадах, сообщил РИА Новости первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев. По его словам, эта инициатива будет оформлена в виде законопроекта и внесена на рассмотрение нижней палаты российского парламента.

Если ты работаешь в государственном театре и получаешь государственные деньги, то, пожалуйста, собирайся и езжай в агитбригаду, на линию фронта, и вдохновляй наших бойцов, — цитирует агентство депутата.

Он также заявил, что артисты, получающие зарплаты или гранты от государства и при этом высказывающиеся против его политики, «должны перестать эти деньги получать».

Ранее сообщалось, что в Совфеде предложили предоставлять бронь от призыва в рамках частичной мобилизации актерам, которые заняты в общественно значимых фильмах и спектаклях. Там напомнили о снятых в годы Великой Отечественной войны фильмах и отметили, что работа игравших в них актеров «не менее важна, чем подвиг солдат на передовой, так как эти картины поднимали дух наших бойцов».