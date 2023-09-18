В ГД хотят не сообщать Совету Европы о введении военного положения в России 20 сентября Госдума обсудит отмену уведомления СЕ о военном положении в России

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20 сентября депутаты Госдумы рассмотрят в первом чтении законопроект об отмене уведомления генерального секретаря Совета Европы о введении и прекращении военного или чрезвычайного положения в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда ГД Александра Жукова. Инициативу предложил президент России Владимир Путин, он внес ее на рассмотрение в нижнюю палату парламента 9 августа.

20 сентября рассмотрим внесенные президентом страны изменения в законодательство в части отмены необходимости информирования генерального секретаря Совета Европы о введении и отмене (прекращении действия) военного или чрезвычайного положения, — сказал депутат Жуков.

Согласно действующему законодательству, Россия обязана уведомить генеральных секретарей ООН и Совета Европы в случае введения военного или чрезвычайного положения во всей стране или на отдельных ее территориях. В частности, в таком уведомлении указывается, что страна отступает от своих обязательств по договорам, что связано с ограничением прав и свобод граждан. Кроме того, РФ обязана информировать ООН и СЕ в случае прекращения действия положений.

Как заявил ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, вопрос о введении военного положения является внутренним делом России. Он отметил, что изменения в законах должны зафиксировать факт того, что Россия является суверенным и независимым государством, и «отчитываться ни перед кем впредь не собирается».