В ГД допустили проверку осудившей СВО автора саундтрека «Слово пацана» Депутат ГД Драпеко допустила проверку солистки группы «Аигел» из-за критики СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Солистку группы «Аигел» Айгель Гайсину могут проверить из-за ее высказываний с критикой СВО, заявила NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Ранее Роскомнадзор начал проверку на соответствие традиционным ценностям сериала «Слово пацана», главным саундтреком к которому стала композиция «Пыяла».

Пусть ее (Гайсину. — NEWS.ru) проверяют компетентные органы, они за это зарплату получают. А сам сериал проверяет Роскомнадзор, потому что по мотивам этого фильма в Татарстане уже стали создаваться молодежные банды, а это уже грех кинематографистов, которые романтизировали события 1990-х, бандитизм. И таким образом они вызвали у молодежи желание подражать, — заявила Драпеко.

Ранее с просьбой провести проверку сериала «Слово пацана» в РКН обратилась уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. По ее словам, картина способствует распространению преступной идеологии среди подрастающего поколения. Кроме того, омбудсмен полагает, что фильм может противоречить президентскому указу об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

Песня «Аигел» под названием «Пыяла», записанная в 2020 году, спустя три года обрела новую популярность после того, как прозвучала в криминальном сериале. Композиция в том числе завирусилась в TikTok и заняла первую строчку в топ-200 российских треков Shazam.